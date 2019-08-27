Песегов уверен, что «Сочи» находится на правильном пути

Полузащитник «Сочи» Евгений Песегов прокомментировал старт клуба в дебютном сезоне в РПЛ. После 7 туров в активе команды Александра Точилина 3 очка.

— У нас выдался тяжелый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром», — цитирует News.ru Песегова. — В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идем в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперёд.

— Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда все наладим — придёт результат. Приятно, что удалось забить первый гол.

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