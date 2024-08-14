Первый тренер Соболева считает, что болельщиков «Зенита» специально настраивают против нападающего «Спартака»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с возможным переходом футболиста в «Зенит».

14 августа в сети появился фрагмент стрима Соболева, на котором его сын называет «Зенит» бомжами.

«Насчет переходов не общаюсь и никогда не общался. Это должно происходить в тишине. Когда поднимают такой шум, это и срывает переход. Конечно, начали писать про одно-другое. Его провоцируют и так далее. Шумиха только вредит. Чалов спокойно, без шума ушел, и все.

Новости про сына Соболева? Это вообще! Ребенок что хочешь может сказать. И зачем это выставлять в прессу, вообще не понимаю. Чтобы настроить болельщиков «Зенита» против Соболева? Как будто это кто-то специально делает. Похоже на это. Ребенку эти слова для чего? Только так это воспринимаю», — сказал Горбунов «СЭ».

14 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что сине-бело-голубые предложат за форварда 10-12 миллионов евро. По данным колумниста «СЭ» Ильи Казакова, эта информация не соответствует действительности.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».