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Сегодня, 13:28

Первый тренер Соболева считает, что болельщиков «Зенита» специально настраивают против нападающего «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с возможным переходом футболиста в «Зенит».

14 августа в сети появился фрагмент стрима Соболева, на котором его сын называет «Зенит» бомжами.

«Насчет переходов не общаюсь и никогда не общался. Это должно происходить в тишине. Когда поднимают такой шум, это и срывает переход. Конечно, начали писать про одно-другое. Его провоцируют и так далее. Шумиха только вредит. Чалов спокойно, без шума ушел, и все.

Новости про сына Соболева? Это вообще! Ребенок что хочешь может сказать. И зачем это выставлять в прессу, вообще не понимаю. Чтобы настроить болельщиков «Зенита» против Соболева? Как будто это кто-то специально делает. Похоже на это. Ребенку эти слова для чего? Только так это воспринимаю», — сказал Горбунов «СЭ».

14 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что сине-бело-голубые предложат за форварда 10-12 миллионов евро. По данным колумниста «СЭ» Ильи Казакова, эта информация не соответствует действительности.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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1
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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