Жирков рассказал о стажировке в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков объяснил, почему поехал на стажировку в ЦСКА.

«Пройти стажировку мне нужно для учебы. Я набрал начальнику команды ЦСКА, попросил о стажировке. Буду присутствовать на трех тренировках и игре.

Почему ЦСКА? Николич в России показывал хорошие результаты. Я живу в Москве, поэтому мне удобно пройти стажировку здесь. И, так как я играл в ЦСКА, мне будет приятно пройти стажировку именно в этом клубе», — цитирует Жиркова Sport24.

Жирков завершил карьеру в 2022 году. Футболист выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».