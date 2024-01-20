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Сегодня, 04:21

Геркус: «»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает нападающего железнодорожников Артама Дзюбу выдающимся нападающим.

«Конечно, Артем Дзюба может обойти Александра Кержакова по забитым голам до конца текущего сезона, это возможно. В пользу кого я сделаю выбор из них двоих? Все же Кержаков мне ближе как земляк. Можно ли будет назвать Дзюбу лучшим нападающим в истории России после его достижения? Он большой игрок и выдающийся нападающий, безусловно. Он забивал за разные клубы и с разными партнерами — это не так просто. Не знаю насчет лучшего, мне кажется, выражение «первый среди равных» подойдет больше», — цитирует RT Геркуса.

На данный момент на счету Дзюбы 229 забитых мячей в официальных матчах, а Кержаков за карьеру забил 233 гола.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1260556-gerkus-dzyuba-futbol-mnenie
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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