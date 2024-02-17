Костылев: «Важно, сколько ЦСКА заплатит за Айсауи. Может, его взяли на всякий случай»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник Сидахмед Айсауи подписал контракт с ЦСКА.

«Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Также он ответил на вопрос, может ли футболист в 19-летнем возрасте конкурировать за место в составе армейцев.

«Это всегда сложно. В моей практике были молодые ребята, когда сразу видно, что задатки есть, но они стеснялись. Ребята должны заматереть. Хотя у меня был юноша, который сразу раскрылся. Причем, чем сложнее были матчи, тем лучше он играл. Это Сергей Щербаков. Если бы не авария, стал бы звездой. Это была трагедия. У него были редкие качества. Парень хорошо понимал игру и видел все вокруг», — добавил специалист.

16 февраля «СЭ» стало известно о том, что 19-летний Айсауи успешно прошел медосмотр в московской команде.

В нынешнем сезоне футболист провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.