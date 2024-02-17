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Костылев: «Важно, сколько ЦСКА заплатит за Айсауи. Может, его взяли на всякий случай»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию СМИ о том, что полузащитник Сидахмед Айсауи подписал контракт с ЦСКА.

«Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Также он ответил на вопрос, может ли футболист в 19-летнем возрасте конкурировать за место в составе армейцев.

«Это всегда сложно. В моей практике были молодые ребята, когда сразу видно, что задатки есть, но они стеснялись. Ребята должны заматереть. Хотя у меня был юноша, который сразу раскрылся. Причем, чем сложнее были матчи, тем лучше он играл. Это Сергей Щербаков. Если бы не авария, стал бы звездой. Это была трагедия. У него были редкие качества. Парень хорошо понимал игру и видел все вокруг», — добавил специалист.

16 февраля «СЭ» стало известно о том, что 19-летний Айсауи успешно прошел медосмотр в московской команде.

В нынешнем сезоне футболист провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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