Первый тренер Акинфеева поздравил голкипера с днем рождения: «Настоящая легенда ЦСКА!»

Павел Коваль, первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в комментарии для «СЭ» поздравил своего воспитанника с 38-летием.

«Что пожелать человеку, у которого все уже есть? Только здоровья! Все остальные рекорды он уже побил и всем все доказал. Хочу, чтобы Игорь и дальше играл. Посмотрим, будет ли он в мае продлевать контракт. Все зависит от его желания. Игорь — настоящая легенда ЦСКА. Тяжело представить клуб без него», — сказал Коваль «СЭ».

38-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.