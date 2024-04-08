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Сегодня, 11:47

Генеральный директор «Пари НН» о травме Марадишвили: «Если отек сойдет, сегодня обязательно сделаем МРТ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии полузащитника команды Константина Марадишвили.

«Проводим медицинский консилиум, смотрим на его травму, оцениваем, сошел ли отек. Если отек сойдет, мы обязательно сделаем сегодня МРТ. Если нет, перенесем на завтра», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.

ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
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7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
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Динамо – Спартак
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Оренбург – Рубин
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