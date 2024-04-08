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Сегодня, 11:39

Тюкавин, Мохебби и Глушенков — претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в марте

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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока марта.

За звание будут бороться:

Вингер «Ростова» Мохаммад Мохеби, который забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 3 матчах.

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков. В 3 играх чемпионата России он забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин с 1 голом и 2 голевыми пасами в 3 встречах.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, который забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи в 3 матчах.

Вингер Мартин Крамарич из «Сочи». На счету словенца 1 гол и 2 результативные передачи в 3 играх.

Источник: Telegram-канал РПЛ
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РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
Кирилл Щетинин
Константин Тюкавин
Максим Глушенков
Мартин Крамарич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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