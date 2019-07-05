17:40 | Футбол — РПЛ

Первые минуты Сантоса в "Зените". Видео

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Новичок "Зенита" Дуглас Сантос познакомился с партнерами по команде и прошел через живой "тоннель" - традиционное приветствие для футболистов сине-бело-голубых. Пресс-служба опубликовала первые минуты игрока в новом клубе.

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 

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