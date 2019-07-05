Первые минуты Сантоса в "Зените". Видео

Новичок "Зенита" Дуглас Сантос познакомился с партнерами по команде и прошел через живой "тоннель" - традиционное приветствие для футболистов сине-бело-голубых. Пресс-служба опубликовала первые минуты игрока в новом клубе.

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на 5 лет. Его последним клубом был "Гамбург", за который он выступал с 2016 года.

Знакомство с партнерами по команде, напутствие Александра Медведева и традиционный тоннель — «Зенит-ТВ» показывает первые минуты Дугласа Сантоса в расположении сине-бело-голубых ✌#BemVindoDouglas pic.twitter.com/SjgOp4Bqiq — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 июля 2019 г.

В минувшем сезоне Сантос провел 28 игр в составе "Гамбурга", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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