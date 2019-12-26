В Московском Дворце Пионеров прошла церемония награждения лауреатов премии ДФЛ Лучшему молодому футболисту России 2019 года «Первая пятерка».

Впервые за 17 лет в опросе специалистов и журналистов одинаковое количество очков набрали два футболиста. Лауреатами премии стали игроки «Краснодара» — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. Кроме того, впервые вручалась премия «Первый шаг» — Лучшему дебютанту года. Она досталась полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. (Константин Алексеев)