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«Первая пятерка» у Матвея Сафонова и Магомед-Шапи Сулейманова, «Первый шаг» — у Наиля Умярова

11:27
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В Московском Дворце Пионеров прошла церемония награждения лауреатов премии ДФЛ Лучшему молодому футболисту России 2019 года «Первая пятерка».

Впервые за 17 лет в опросе специалистов и журналистов одинаковое количество очков набрали два футболиста. Лауреатами премии стали игроки «Краснодара» — Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. Кроме того, впервые вручалась премия «Первый шаг» — Лучшему дебютанту года. Она досталась полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову. (Константин Алексеев)

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