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Первак сообщил, что Глушенкова предлагали «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак заявил, что форвард Максим Глушенков мог перейти из «Локомотива» в «Спартак».

«Спартак» упустил Глушенкова. Я точно знаю, что Максима предлагали клубу агенты. Не знаю, почему не захотели. Наверное, направление клуба такое. Они обратились к иностранцам. Набрали непонятно кого, а сейчас половину этих легионеров будут отдавать. И Глушенкова предлагали, и Сергея Пиняева. Честно, по деньгам не знаю сколько, но разговор точно был. Люди напрямую там работают со «Спартаком», «Спартаком-2». Они постоянно контактируют. Непонятно, почему не сошлось», — цитирует Первака Legalbet.

В июле этого года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». 25-летний футболист провел 14 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забив 10 голов и отдав две результативные передачи.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Первак
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Алексей Батраков

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