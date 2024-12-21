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Сегодня, 15:45

Черданцев считает, что зимняя пауза пойдет во вред «Спартаку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Георгий Черданцев оценил для «СЭ» итоги первой части сезона РПЛ.

«Думаю, что «Спартаку» сборы во вред явно. Потому что команда набрала хороший ход и сбиваться с него — плохо. Тем более, для Станковича это будет первая такая зимняя пауза. Он никогда ее не проходил, как и лидеры «Спартака»: Маркиньос, Угальде, Барко — люди которые стали определять игру команды. Для них всех трехмесячная пауза будет впервые в истории.

Мне Черчесов как-то рассказывал: когда он работал за рубежом, на тренерских семинарах обсуждалась эта проблематика. Нет такой методики, которую можно взять и сказать, что именно так надо работать в длинную зимнюю паузу. Никто этого не знает, учебников нет. В какой-то степени это импровизация, особенно для людей, которые никогда здесь не работали», — сказал Черданцев «СЭ».

Также комментатор считает, что зимняя пауза может принести пользу «Зениту» и «Краснодару».

«Тому же Николичу будет проще с ЦСКА, потому что он это проходил. Семак и Мусаев — тоже люди опытные в этом плане. «Краснодар», думаю, замотался после всех этих логистических проблем. Кордоба тоже налетался. Им пауза точно на пользу, как и «Зениту». Не нахожусь внутри команды, но «Зенит» провел неубедительно первую часть. Да, они выиграли Суперкубок, да, они делят первое место — но в плане качества игры, ее уверенности и убедительности провели не лучшую за последние годы часть сезона. Им нужно прибавлять», — добавил Черданцев.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Футбол
РПЛ
Георгий Черданцев
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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