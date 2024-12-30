Первак: «Не имеет значения, будет ли новый спортивный директор «Спартака» иностранцем или нет»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о том, кто может быть новым спортивным директором красно-белых.

«Не важно, кто будет новым спортивным директором «Спартака», главное, чтобы он подходил по стилю игры, а остальное не имеет значения — иностранец или нет. Я не знаю, кто в этом составе при такой дирекции может работать», — сказал Первак корреспонденту Vprognoze.ru.



Португальский специалист Томаш Амарал ушел с должности спортивного директора «Спартака». В клубе выразили недовольство работой Амарала в прошедшее летнее трансферное окно.