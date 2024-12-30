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Защитник «Спартака» Чернов: «Для меня было очень важно выйти хотя бы на пару минут в этом году»

Даниил Аршавский
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о своем возвращении на поле после восстановления от перелома плюсневой кости.

В сентябре 2024 года у 28-летнего футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Защитник вновь присоединился к красно-белым 7 декабря в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«Хотел бы сказать спасибо нашим врачам и медицинскому штабу, всем тем, кто со мной мучился и занимался. Я сам тоже старался поскорее вернуться в строй, и понимал, что при хорошем стечении обстоятельств смогу получить какие-то минуты в последних матчах. Для меня было очень важно выйти хотя бы на пару минут в этом году», — цитирует Чернова Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне Чернов провел 7 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Legalbet.ru
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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