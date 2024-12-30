Орещук: «Смотришь на работу Амарала и понимаешь, что она была неплохой»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Угальде и Барко неплохо выглядели в этом сезоне. У нас принято смотреть на результат здесь и сейчас, плевать в спину людям, которые работали и качественно делали свою работу, но у них что-то не получалось. Сейчас смотришь на работу Амарала и понимаешь, что она была неплохой. Но сейчас же никто об этом не вспоминает.

Футбол — это игра на дистанции, а не сиюминутная история. А у нас приходит футболист, два-три месяца не играет, все плюют и клюют того, кто его привез, получают порцию эмоций и все довольны. Потом команда начинает играть и все говорят: «Да при чем тут спортивный директор? Это тренер». А этих футболистов кто собирал? У нас люди не умеют радоваться чужим победам и признавать свои ошибки и заблуждения», — приводит слова Орещука Metaratings.ru

Амарал покинул пост спортивного директора «Спартака» в ноябре 2024 года. Он проработал в структуре «красно-белых» менее года.