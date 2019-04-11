"Периодически мне давали жизненные напутствия". Водитель Соловчук - об избиении Кокориным и Мамаевым

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Он рассказал, как проходило избиение.

– Сколько продолжалось избиение?

– Оно то начиналось, то затухало. Периодически мне давали жизненные напутствия. В целом минут 10, как мне показалось.

– Вы все это время лежали?

– В какой-то момент меня подняли.

– Вы угрожали кому-то?

– Когда вас бьют столько людей, а вы лежит на земле, вряд ли у вас это получится. Закрывал руками голову.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live