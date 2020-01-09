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«Перехожу со слезами на глазах». Осипенко перед переходом в «Ростов» попрощался с «Тамбовом» видеопосланием

13:33
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко перед своим уходом из «Тамбова» записал видеопослание для тамбовского клуба.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков и тренерский штаб за время, которое я провел в «Тамбове» и оказанное мне доверие, — сказал Осипенко. — За то, что я здесь дебютировал. Перехожу со слезами на глазах. Но «Ростов» в верхней части турнирной таблицы и уже хочется бороться за серьезные места.

Осипенко перешел в «Ростов» 9 января. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на 4,5 года. Футболист выступал за «Тамбов» с лета 2019 года, перейдя из «Факела». В текущем сезоне Осипенко провел 17 матчей в РПЛ и забил один гол.

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