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Сегодня, 22:17

Источник: переход Артура в «Зенит» затягивается из-за сомнений вингера «Палмейраса»

Руслан Минаев
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Вингер «Палмейраса» Артур Гимараэс сомневается в целесообразности перехода в «Зенит», сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что игрок хочет закрепиться в основном составе клуба из Сан-Паулу. Помимо этого, 25-летний бразилец находится в отпуске и основательно не размышлял над переходом в клуб из Санкт-Петербурга, отдав все на рассмотрение своего агента.

Форвард перешел в «Палмейрас» из «Брагантино» в марте 2023 года за 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Гимараэс провел за «Палмейрас» 43 матча, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по защитнику Лукасу Беральдо в размере 18 миллионов евро.

Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?

ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Палмейрас)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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