Полузащитник Денис Глушаков рассказал о своем будущем. 33-летний футболист ранее объявил об уходе из «Ахмата», где провел прошлый сезон в статусе свободного агента.

— Мое будущее пока в невесомости, — сказал Глушаков в эфире канала «Матч Премьер». — Тренируемся, работаем. Посмотрим, неделька-две. Трансферное окно в октябре закрывается. Не буду раскрывать какие-то тайны. Переговоры идут. Посмотрим. Я тренируюсь — готовлюсь, но пока сам не знаю. Можно и далеко уехать...

Ранее сообщалось, что футболист хочет вернуться в «Спартак». В прошедшем сезоне 33-летний россиянин забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 27 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В его составе он стал чемпионом и выиграл Суперкубок России. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.