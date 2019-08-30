Перед переходом в «Спартак» Тил советовался с важным человеком

«Спартак» опубликовал у себя в Twitter картинку, иллюстрирующую единство команды.

— Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе, — приведена на ней цитата полузащитника красно-белых Гуса Тиля.

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