Перед переходом в «Спартак» Тил советовался с важным человеком
21:59
«Спартак» опубликовал у себя в Twitter картинку, иллюстрирующую единство команды.
— Квинси Промес сказал, что я точно не пожалею о своем выборе, — приведена на ней цитата полузащитника красно-белых Гуса Тиля.
Гус Тиль перед переходом в «Спартак» советовался с очень надёжным человеком ?#Спартак #Тиль #Промес #силавединстве pic.twitter.com/ovsLQHD3HS— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 30, 2019
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