Павлюченко: «Мне эти лимиты на легионеров уже надоели. Не интересно»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«Лимит на легионеров? Мне это не интересно. Мне эти лимиты на легионеров уже надоели. Два слова: лимит на легионеров, и я уже не могу. Я уже столько раз высказывался, что не хочу эту тему обсуждать», — приводит Legalbet слова Павлюченко.

Ранее matchtv.ru сообщил, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем.

В четверг, 8 декабря, в РФС заявили, что на данный момент не видят оснований для пересмотра лимита на легионеров.