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Капелло прокомментировал решение УЕФА продлить санкции в отношении российских клубов и национальных команд

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал то, что УЕФА решил продлить санкции в отношении российских клубов и сборных.

«Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбол. К сожалению, сейчас такая реальность», — цитирует Капелло Sport24.

Специалист считает, что это навредит уровню российского футбола.

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-03-takiye-mery-seryezno-udaryat-po-razvitiyu-rossiyskogo-futbola-kapello-o-reshenii-uyefa?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Фабио Капелло
УЕФА
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

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Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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