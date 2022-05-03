Капелло прокомментировал решение УЕФА продлить санкции в отношении российских клубов и национальных команд

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал то, что УЕФА решил продлить санкции в отношении российских клубов и сборных.

«Такие меры серьезно ударят по развитию российского футбол. К сожалению, сейчас такая реальность», — цитирует Капелло Sport24.

Специалист считает, что это навредит уровню российского футбола.

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.