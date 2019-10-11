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Павел Погребняк: «Тренерская деятельность не интересна»

12:14
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк в преддверии матча чемпионата России с «Зенитом» отметил, что он не думает о тренерской карьере. По словам форварда, это очень тяжелый труд.

— Сыновья задают вопросы о вашей карьере?

— Да, они интересуются футболом. В голове у них один футбол. Один болеет за «Манчестер», другой за «Барселону». Постоянно спрашивают, когда на игру «Урала» приедут. Им очень нравится Екатеринбург. Им только скажи про поездку в Екатеринбург, быстро соберутся.

— Недавно в интервью вы в шутку сказали, что вас стала интересовать тренерская деятельность.

— На самом деле, совсем она не интересна. Это тяжелый труд. Тяжелее, чем у футболистов. Надо принимать нестандартные решения. Я другой человек, я не тренер.

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