Погребняк: «В год столетия «Зенит» доведет сезон до логического завершения»
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.
«В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате «Зенит» будет фаворитом. В год столетия клуб доведет сезон до логического завершения, то есть чемпионства», — приводит слова Погребняка Metaratings.ru.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд при Сергее Семаке, набрав 57 очков. «Краснодар» занял второе место с 56 баллами, а «Динамо» — третье (56).
Источник: Metaratings.ru
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
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Пари НН – Рубин
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