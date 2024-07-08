Погребняк: «В год столетия «Зенит» доведет сезон до логического завершения»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.

«В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате «Зенит» будет фаворитом. В год столетия клуб доведет сезон до логического завершения, то есть чемпионства», — приводит слова Погребняка Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд при Сергее Семаке, набрав 57 очков. «Краснодар» занял второе место с 56 баллами, а «Динамо» — третье (56).