Павел Погребняк: «Кто не верит в коронавирус, тот дурачок»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поблагодарил актера Михаила Боярского за поддержку. В пятницу стало известно, что форвард заразился коронавирусом. Боярский обратился со словами поддержки в адрес Погребняка.

— Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, — цитирует «РИА Новости» Погребняка.