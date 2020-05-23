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Павел Погребняк: «Кто не верит в коронавирус, тот дурачок»

22:25
Павел Погребняк с женой Марией. Фото Instagram
Павел Погребняк с женой Марией. Фото Instagram
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк поблагодарил актера Михаила Боярского за поддержку. В пятницу стало известно, что форвард заразился коронавирусом. Боярский обратился со словами поддержки в адрес Погребняка.

— Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, — цитирует «РИА Новости» Погребняка.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200523/1571897416.html

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