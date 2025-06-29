Карпин — о том, планирует ли посещать «Что? Где? Когда?»: «Начнутся осенние игры — посмотрим»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, собирается ли он посещать выпуски телеигры «Что? Где? Когда?».

— Вы планируете посещать игры «Что? Где? Когда?»

— Позавчера был. Вырвался с базы. Дальше посмотрим по графику. Начнутся осенние игры — потом посмотрим, — сказал Карпин на пресс-конференции перед BetBoom Братским Кубком.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. 56-летнего специалиста презентовали в эфире программы «Что? Где? Когда?», в которой он представляет букмекерскую компанию.