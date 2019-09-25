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Павел Мамаев уверен, что тюрьма его изменила в лучшую сторону

17:40
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с женой Аланой рассказал, как происходил его выход из тюрьмы. Отрывки этого разговора появился в Instagram Аланы Мамаевой.

— Вышел ты из тюрьмы, сел в «Гелендваген», что дальше?

— Пересел в «Рейндж Ровер».

— Ты поменялся?

— Я уверен, что все будет хорошо.

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