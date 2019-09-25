Павел Мамаев уверен, что тюрьма его изменила в лучшую сторону
17:40
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с женой Аланой рассказал, как происходил его выход из тюрьмы. Отрывки этого разговора появился в Instagram Аланы Мамаевой.
— Вышел ты из тюрьмы, сел в «Гелендваген», что дальше?
— Пересел в «Рейндж Ровер».
— Ты поменялся?
— Я уверен, что все будет хорошо.
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