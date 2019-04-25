Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

- Оскорбление унижает мужское достоинства?

- Конечно. Мы его не трогали, царапины не наносили.

- Влияло ли на ваше состояние это оскорбление?

- Любой человек не имеет право подойти и сказать, что ты такой-то. Это неправильно, не по-человечески. Я такого себе не позволяю. Я открыл дверь и осознал, что это не наша машина. Я его даже не видел.

- Открыли дверь, а дальше?

- Сказал, чтобы он вышел из машины.

- Если бы Поздняковене не вышла из машины, контакт бы с ним состоялся?

- Нет.

- Дальше что произошло?

- Сказал Саше, что нас водитель оскорбил. Мы пошли к машине, но злого умысла не было.

- Вы решение для себя приняли самостоятельно? Кто первый пошел?

- Осознанное мое решение. Мы на тот момент не обращали внимания на то, что Кирилл и Протасовицкий стоят рядом.

- Правильно понимаю, что до момента подхода к машине вы не обсуждали факт слов?

- Нет.

- Что сделал Соловчук в этот момент?

- Я подошел спросить, повторюсь. Я слышал их диалог, но пытался не влазить. Саша сказал: "Зачем ты так говоришь?" Тот: "Хочу и говорю".

- Своими действиями он желал уклониться от беседы?

- Нет. Он не совсем правильно себя вел. Не хочу громких слов. Чтобы произносить слова, нужно иметь причины, которых не было.

- Он не отрицал факт оскорблений?

- Нет. Он говорил, что это мое мнение. (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live