Роднина — о Промесе: «Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость»

Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость об обвинении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.

«Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия. Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.

Правильно ли то, что он играет в России? Футбол — это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу», — приводит Metaratings слова Родниной.

Во вторник, 30 мая, появилась информация о том, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», за которую играл до июля 2019-го. Затем он стал футболистом «Аякса», а в феврале 2021 года вернулся в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за красно-белых во всех турнирах. В марте 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.