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Роднина — о Промесе: «Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на новость об обвинении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.

«Надо сначала дождаться решения суда, а потом уже будут следующие действия. Если этот человек получит гражданство России, это будет ответственность «Спартака». Но это пока только предположения. Мы не даем гражданство людям, у которых есть судимость.
Правильно ли то, что он играет в России? Футбол — это бизнес. Звоните руководству «Спартака» и спросите. Заодно узнаете их гражданское отношение по этому вопросу», — приводит Metaratings слова Родниной.

Во вторник, 30 мая, появилась информация о том, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 по август 2018 года, после чего перешел в «Севилью», за которую играл до июля 2019-го. Затем он стал футболистом «Аякса», а в феврале 2021 года вернулся в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Промес забил 25 голов и сделал 10 результативных передач в 36 матчах за красно-белых во всех турнирах. В марте 31-летнему нидерландцу отказали в получении российского гражданства.

Источник: https://metaratings.ru/news/rodnina-o-promese-my-ne-dayom-grazhdanstvo-lyudyam-u-kotorykh-est-sudimost-255282/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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