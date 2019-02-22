Павел Колобков: "Меня не смущает, что на выборах президента РФС только один кандидат"

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал мнение по поводу того, что выборы президента РФС пройдут на безальтернативной основе.

– Как будете взаимодействовать с новым президентом РФС?

– Как с любыми другими федерациями. Федерация футбол – самая крупная у нас. Мы все заинтересованы, чтобы гордиться достижениями клубных команд и сборной. Все внимание будет уделено футболу. Сейчас утверждена стратегия развития футбола. Есть вся база, чтобы были успехи. Осталось выстроить конструктивное взаимодействие и в каждом регионе заняться развитием футбола.

– Вас не смущает, что на выборах президента РФС только один кандидат?

– Не смущает. Главное, чтобы это не смущало делегатов и членов региональных федераций. Знаю, что этот кандидат уже объезжал се регионы. Думаю, сегодня в своей программе он доложит, как будет развивать вид спорта.

– Что вы знаете о Дюкове?

– Знаю, как много он занимается спортом. Он проводил много программ. Знаю его работу в исполкоме РФС. Он стал единственным кандидатом и организации, которые его рекомендуют, знаю его как хорошего специалиста. На посту "Зенита" он тоже проявил себя положительно. (Елена Григорьевская)​

Выборы президента РФС. Почему на этот раз они уникальны. Live!