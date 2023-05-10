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Паулу Барбоза назвал препятствие для перехода Малкома из «Зенита» в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос, реален ли переход бразильского полузащитника «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Теоретически — да. Но сейчас непонятно, кто останется в французском клубе. Генеральный и спортивный директора могут покинуть клуб. Пока этот вопрос тоже еще открыт. А значит, трудно что-то говорить и по трансферу Малкома. Переходы зависят от спортивной политики клуба, а в ПСЖ она сейчас может быть изменена», — приводит «Спорт День за Днем» слова Барбозы.

Также он предположил, смог бы Малком заиграть в «ПСЖ».

«У него есть талант, но в этом году даже Неймару было трудно играть, даже Месси было не так просто. Стоит еще учитывать, какие футболисты по окончании сезона уйдут или останутся в клубе», — добавил агент.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел за петербургскую команду 26 матчей в РПЛ, забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. В феврале 2023 года нападающий получил российское гражданство.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-nazval-prepyatstvie-dlya-perekhoda-malkoma-iz-zenita-v-pszh-
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Паулу Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
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13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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