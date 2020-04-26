Партнер агенства Тила: «Динамо» очень интересовал Саматта»

Российский партнер агентства, которое ведет дела полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» раскрыла инсайд о прошлогодних переговорах с российскими клубами.

— Прошлым летом «Динамо» очень интересовал Мбване Саматта, клиент компании Spocs, с которой я начала сотрудничество, — сообщила Лельчук.

Прошлой зимой танзанийский форвард перебрался из «Генка» в «Астон Виллу» за 10,5 миллионов евро, после чего в 4 матчах АПЛ забил 1 гол.