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Партнер агенства Тила: «Динамо» очень интересовал Саматта»

14:10
Мбвана Саматта. Фото Reuters
Мбвана Саматта. Фото Reuters
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Российский партнер агентства, которое ведет дела полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» раскрыла инсайд о прошлогодних переговорах с российскими клубами.

— Прошлым летом «Динамо» очень интересовал Мбване Саматта, клиент компании Spocs, с которой я начала сотрудничество, — сообщила Лельчук.

Прошлой зимой танзанийский форвард перебрался из «Генка» в «Астон Виллу» за 10,5 миллионов евро, после чего в 4 матчах АПЛ забил 1 гол.

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