Паршивлюк заявил, что готов биться за честь "Динамо"

Новичок "Динамо" защитник Сергей Паршивлюк выступил с обращением к болельщикам бело-голубых.

– Сегодня я подписал контракт с "Динамо" и, в первую очередь, хотел бы обратиться ко всем болельщикам клуба, – цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба. – Я прекрасно понимаю, что любой новый футболист в команде должен приложить много усилий на поле, чтобы завоевать уважение фанов. Особенно, если когда-то раньше этот игрок выступал за извечных соперников.

Большой период моей карьеры был связан со "Спартаком". Это – часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – "Динамо", и могу пообещать, что сделаю для команды все от меня зависящее. На протяжении всей карьеры я старался честно и профессионально выполнять свою работу, вкладывал в нее душу, невзирая на травмы или какие-то другие неблагоприятные обстоятельства.

Так будет и сейчас. Перед "Динамо" ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона.

В сезоне 2018/19 Сергей Паршивлюк выступал за "Ростов"​. На счету 30-летнего россиянина 26 матчей, один гол и одна результативная передача.

Сергей Паршивлюк перешел в "Динамо"