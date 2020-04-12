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«Парни, вы просто космос!» Поздравление от «Сочи» с днем космонавтики

11:46
Поздравление от «Сочи». Фото ФК «Сочи».
Поздравление от «Сочи». Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» в своем Twitter поздравил болельщиков с днем космонавтики.

— Скоро точно поедем. С праздником! — говорится в сообщении. К записи прикреплен коллаж с фото Юрия Гагарина, команды и надписью: «Парни, вы просто космос».

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfcsochi/status/1249255860238536705

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