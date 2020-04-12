«Парни, вы просто космос!» Поздравление от «Сочи» с днем космонавтики

«Сочи» в своем Twitter поздравил болельщиков с днем космонавтики.

— Скоро точно поедем. С праздником! — говорится в сообщении. К записи прикреплен коллаж с фото Юрия Гагарина, команды и надписью: «Парни, вы просто космос».

Скоро точно поедем. С праздником! pic.twitter.com/l2434ubcbB — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) April 12, 2020

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.