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Сегодня, 16:45

Адиев считает, что Соболев уже никогда не сможет вернуться в «Спартак»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос, возможно ли возвращение нападающего «Зенита» Александра Соболева в «Спартак».

«Думаю, что обратного пути нет. Мосты сожжены. Это уже будет проблема для болельщиков. Да и для руководства, тренеров... Когда ты уже отпустил человека и работаешь в другом направлении, его возвращать... Мне кажется, что, как правило, это не работает», — сказал Адиев «РБ Спорт».

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата России 27-летний форвард провел 11 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Магомед Адиев
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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