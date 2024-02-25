Источник: «Пари НН» выкупит часть прав на Марадишвили в обмен на Сулейманова

«Пари НН» выкупит часть прав на Марадишвили в обмен на Сулейманова

«Пари НН» договорился с «Локомотивом» о выкупе части прав на полузащитника Константина Марадишвили, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Пари НН» в декабре арендовал 24-летнего хавбека до конца сезона-2023/24.

По информации источника, клубы договорились, что нижегородцы получат часть прав на Марадишвили в обмен на отказ железнодорожниками от выплат за форварда Тимура Сулейманова, который выступает за московский клуб на правах аренды из «Пари НН».

В случае продажи Марадишвили дешевле 3 миллионов евро «Пари НН» получит 15 процентов от сделки. Если дороже, то 20 процентов. Кроме того, арендное соглашение между клубами теперь рассчитано до лета 2025 года.