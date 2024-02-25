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Источник: «Пари НН» выкупит часть прав на Марадишвили в обмен на Сулейманова

«Пари НН» выкупит часть прав на Марадишвили в обмен на Сулейманова
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» договорился с «Локомотивом» о выкупе части прав на полузащитника Константина Марадишвили, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

«Пари НН» в декабре арендовал 24-летнего хавбека до конца сезона-2023/24.

По информации источника, клубы договорились, что нижегородцы получат часть прав на Марадишвили в обмен на отказ железнодорожниками от выплат за форварда Тимура Сулейманова, который выступает за московский клуб на правах аренды из «Пари НН».

В случае продажи Марадишвили дешевле 3 миллионов евро «Пари НН» получит 15 процентов от сделки. Если дороже, то 20 процентов. Кроме того, арендное соглашение между клубами теперь рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://t.me/karpinside/30549
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
Тимур Сулейманов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
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