«Пари НН» — «Родина»: составы команд на ответный стыковой матч

Стали известны составы «Пари НН» и «Родины» на ответный стыковой матч за право выступать в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулев, Севикян, Михайлов, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.

«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Байтуков, Фищенко, Уэсли, Дмитриев, Колисниченко, Гордюшенко, Калмыков, Тимошенко.

Матч пройдет в Нижнем Новгороде сегодня, 10 июня, и начнется в 14.30 по московскому времени.