Агент Селюк посоветовал ЦСКА сменить главного тренера

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе Марко Николича на посту главного тренера ЦСКА.

«ЦСКА всё экспериментирует с этими тренерами — то Гончаренко, то Федотов, то Николич. И каждый год было все ниже и ниже. Мы же помним, когда второе место было для ЦСКА уже негативным результатом. Я считаю, в первую очередь, ЦСКА нужны не новые футболисты, а хороший тренер, играющий в футбол. Например, вот такого, как Франк Артига. Смотрите, у «Химок» нет денег, не платят зарплату, 50 человек в команде, но он умудряется работать, и команда играет в футбол. Я считаю, что потенциал Артиги — топ-5-6 клубов РПЛ, и вот тогда все увидят, что такое настоящий футбол», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

45-летний Николич возглавил ЦСКА 4 июня 2024 года. После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ армейцы с 36 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. 8 марта ЦСКА на своем поле проведет матч 20-го тура РПЛ с «Химками», игра начнется в 17.00 по московскому времени.