«Пари НН» интересуется форвардом Писарским

«Пари НН» может приобрести форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает «РБ Спорт».

Писарский выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт 28-летнего форварда рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 4 гола.