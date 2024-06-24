«Пари НН» интересуется форвардом Писарским
«Пари НН» может приобрести форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского, сообщает «РБ Спорт».
Писарский выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. Контракт 28-летнего форварда рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он провел 22 матча и забил 4 гола.
В сезоне-2023/24 «Крылья» заняли девятое место в РПЛ, нижегородцы финишировали на 13-й позиции и сохранили место в чемпионате России только через стыковые матчи.
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Ростов – ЦСКА
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