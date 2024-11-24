«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на заключительный матч 16-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» на последний матч 16-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Боженов, Карич, Калинский, Эктов, Ермаков, Мухин, Веснер Тичич, Боселли.

Запасные: Лукьянов, Гоцук, Ведерников, Александров, Шнапцев, Стаматов, Чистяков, Трошечкин, Карапузов, Царукян, Глейзер, Ожегович.

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Р.Магомедов, Касинтура.

Запасные: Т.Магомедов, Котин, Кирш, Джапо, Юсупов, Зинович, Хоссейнеджад, Сердеров, А. Гаджиев