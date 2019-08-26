Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Сочи»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда заслужила три очка в этой встрече, информирует пресс-служба «шмелей».

— Ждали эту победу, — приводит слова Парфенова пресс-служба «Урала». — Хотели выиграть. За счет большого желания и заслужили победу. Да, у соперника хорошие исполнители. Половина команды два месяца назад стали чемпионами. Поэтому мы серьезным образом готовились к игре. Давно не побеждали. Мы переживали по этому поводу. Хотели победить, поэтому после первого нашего гола была некоторая боязнь. Только с этим связан неприятный отрезок в первом тайме. В перерыве мы подсказали, ребята добавили агрессии во втором тайме. Игра была открытая. Думаю, что заслуженно победили, порадовали болельщиков. Приятно, что в такую погоду они нас поддерживают.

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