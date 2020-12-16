Парфенов намекнул на помощь «Ротору» со стороны судей

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Ротора» (0:1) в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Он дал понять, что сопернику помогли судьи.

«Все видели, какая команда владела преимуществом, — сказал Парфенов на пресс-конференции. Первый шанс, который был, соперник использовал. Мы отрабатывали стандарты, как и все. Конечно. Почему не получилось? Надо посмотреть.

Почему команда не побеждает? Причина комплексная, одной причины нет. Единственный шанс был, который очень уверенно ждали и воспользовались товарищи одни, которых нельзя комментировать. Шансы «Ротора» с такой помощью, я думаю, чуть-чуть увеличиваются".

Единственный мяч с пенальти на 81-й минуте забил Фламарион.