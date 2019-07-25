Памятник Черенкову откроют до конца года

Памятник легендарному футболисту "Спартака" Федору Черенкову будет возведен до конца года, сообщили "СЭ" в московском клубе. Стела будет открыта на могиле Черенкова на Троекуровском кладбище.

Черенков умер 4 октября 2014 года. С тех пор клуб совместно с семьей футболиста занимаются созданием памятника, однако по разным причинам он до сих пор не был сделан. По словам представителя клуба, "Спартак" окончательно решил все вопросы и профинансирует создание памятника, который будет открыт до конца календарного года. (Александр Рогулев)

Черенков практически всю карьеру провел в "Спартаке" (кроме сезона во французском "Ред Стар") и удерживает рекорд по количеству матчей за красно-белых (494).