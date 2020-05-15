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«Палыч, мы вас не подведем!» Игнатьев поблагодарил Семина за совместную работу

11:54
Владислав Игнатьев и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владислав Игнатьев и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев опубликовал новый пост в Instagram. 33-летний российский футболист отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

«Палыч, вы всегда останетесь в моем сердце, с вами я добился всего о чем я мечтал, спасибо вам за доверие! Благодарен, мы вас не подведем!» — написал в Instagram Игнатьев.

В сезоне-2019/20 защитник провел 19 матчей за «Локо», забил один гол и сделал две результативные передачи.

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