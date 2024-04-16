Комментатор Орлов: «Ростов» может дойти до тройки в РПЛ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил результат «Ростова» в марте 2024 года.

«Блестяще март провели, просто великолепно, игроки бегут все, Но сейчас посмотрим, остановятся они или нет, будет ли второе дыхание я считаю, что они могут дойти, продержатся и попасть в тройку», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

«Ростов» находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 23 матчах. Желто-синие отстают от «Динамо», которое идет на третьей строчке, на 4 очка.