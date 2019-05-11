"Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" Напутствие "Енисея" "Тамбову" и "Сочи"

"Енисей" поздравил "Сочи" и "Тамбов" в выходом в премьер-лигу. Клубы обеспечили себе место в элите сегодня после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Красноярская команда уже оформила вылет в Олимп-ФНЛ.
"Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ.
Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" - говорится в сообщении "Енисея" в официальном Твиттере.
Поздравляем "Тамбов" @fctambov68 и "Сочи" @pfcsochi с выходом в РПЛ.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 11 мая 2019 г.
Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!
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