"Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" Напутствие "Енисея" "Тамбову" и "Сочи"

"Енисей" поздравил "Сочи" и "Тамбов" в выходом в премьер-лигу. Клубы обеспечили себе место в элите сегодня после поражения "Томи" от "Шинника" (0:1). Красноярская команда уже оформила вылет в Олимп-ФНЛ.

"Поздравляем "Тамбов" и "Сочи" с выходом в РПЛ.

Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!" - говорится в сообщении "Енисея" в официальном Твиттере.