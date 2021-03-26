Оздоев рассказал, сталкивался ли с ксенофобией со стороны фанатов «Зенита» и игроков соперников

Полузащитник «Зенита» и сборной России, ингуш по национальности Магомед Оздоев в интервью «СЭ» рассказал, сталкивался ли когда-нибудь с ксенофобией со стороны фанатов «Зенита» и футболистов команд-соперниц.

— Фанатский Питер до недавних пор считался городом расистским и ксенофобским. «В цветах «Зенита» нет черного», отсутствие в клубе чернокожих игроков и все такое прочее. Вас когда-нибудь обижали там по национальному признаку?

— Никогда. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся — и я к ним тоже. Слышал об этом, но сам, честно скажу, не заметил. А заметил только то, что меня тепло приняли с первого дня.

— На поле никогда с провокациями не сталкивались?

— Тоже нет. Думаю, такие люди понимают, какой я на поле. Там ответить всегда легче.

(Игорь Рабинер)