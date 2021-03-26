Известный спортивный юрист Михаил Прокопец, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Алексе Сонге, бывшем полузащитнике «Барселоны», который в 2016 году перешел в «Рубин».

— Это же у Сонга, когда еще «Рубину» принадлежал, сорвался вариант с «Вест Бромвичем»?

— Да, да! Вот был ужас!

— Кто виноват?

— Я расскажу — а вы думайте. История, как с факсом Де Хеа. В полночь закрывалось трансферное окно. В 23.57 мы поставили все подписи и отправили документы в клуб. А из «Вест Бромвича» ответ: «Ребята, извините. Если б на минуту раньше... Мы уже другого футболиста взяли. До последней секунды ждать вас не могли. Мало ли что у вас, русских, на уме». И я просто упал в изнеможении.

— Что ж вы так затянули?

— Не мы. Агент Сонга уверял, что «Весь Бромвич» будет ждать до последнего, и высасывал из нас кровь. Пытался что-то урвать. Говоришь: «Хорошо, мы все отменяем!» — и тут же начинает соглашаться. Причем юристы Сонга, мы и агент находились в разных местах. Момент был очень тяжелый. Знаешь, что у тебя какой-то лимит, который тает, тает... Каждую из этих секунд ты чувствуешь кожей.

— Как Сонг воспринял срыв контракта?

— Ему-то, возможно, было и наплевать — деньги капают и капают. Но думаю, окажись он в «Вест Бромвиче», карьера сложилась бы иначе. В Англии держали бы в тонусе. А для нас было важно совершить трансфер — чтобы клуб выжил. Но главная проблема, что таких Сонгов в «Рубине» сидело еще десять!

— Лестьенн?

— Лестьенн, Рочина, Самбрано, Санчес... У всех свои агенты и свои заморочки.

— Мы слышали, как-то Сонг и Лестьенн явились на утреннюю тренировку с перегаром. Так их едва не поколотили Рыжиков, Кузьмин и Гекдениз.

— Не знаю. Эта история до юристов не дошла. Зато была другая. Люди, составлявшие контракт Сонга в «Рубине», видимо, плохо знакомы с английским языком. Воспользовались гугл-переводчиком. В итоге футболист значился как «Алекс Песня». Как мы смеялись!

— Еще бы не смеяться.

— После этого только так его и звали между собой — Алекс Песня.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

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