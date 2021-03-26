Оздоев ответил, планирует ли сменить клуб после четырех сезонов в «Зените»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев в интервью «СЭ» рассказал, как чувствует себя в Санкт-Петербурге и планирует ли сменить клуб после четырех лет в «Зените».

— В какой момент поняли, что способны стабильно играть в стартовом составе «Зенита»? И насколько комфортно чувствуете себя в питерском клубе сейчас — с игровой, контрактной, бытовой точек зрения?

— С первого дня. По тренировочному процессу видел, что понимаю структуру игры, держу скорости и могу играть на этом уровне. В бытовом плане чувствую себя прекрасно, все устраивает. Семья рядом, дети ходят в садик. По части игры вопросов нет — работаю, доказываю, есть доверие тренеров. У меня остался год контракта.

— Четыре года у вас был «Локомотив», четыре — «Рубин» и вот заканчивается четвертый сезон в «Зените»...

(Улыбается) — Жизнь непредсказуема. Я не любитель загадывать наперед. Но ощущения, что пора снова менять обстановку и город, у меня нет.

(Игорь Рабинер)