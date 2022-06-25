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Смолов призвал поздравить «Динамо» с победой над «Амкалом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился впечатлениями после товарищеского матча против «Амкала» (5:0).

«Пару вопросов? Можно поздравить нас с победой», — заявил Смолов.

За день до встречи контракт с бело-голубыми на один матч подписал капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Именно он стал автором победного мяча в этой встрече.

Матч стал первым для серба Славиши Йокановича во главе «Динамо». 17 июня он сменил на посту главного тренера Сандро Шварца.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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